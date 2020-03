Le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) a adressé un courrier, signé par le Président Othman Benjelloun et le vice-président Mohamed El Kettani, et dont une copie est parvenue à Infomédiaire Maroc, adressé au Président de la CGEM Chakib Alj, et ce en guise de réponse à la lettre envoyé par ce dernier, en date du 27 janvier, au GPBM.

Ci-après un grand résumé de la lettre :

‘‘Au nom du GPBM et toutes ses banques membres, permettez-nous de vous dire que le contenu et le ton de votre lettre de ce jour sont pour le moins inadmissibles et vos attaques et allégations contre le secteur bancaire marocain dénuées de tout fondement. Il ne sont pas à la hauteur de la responsabilité nationale que nous devons tous assumer dans la sérénité et la concertation dans cette crise sanitaire mondiale que traverse notre pays.

Le secteur bancaire est indigné par ce discours qui, au lieu d’unir toutes les forces vives du pays face à la crise, tend au contraire à diviser et à semer inutilement la panique. Nous ne céderons pas parce que nous sommes mobilisés et nous le resterons auprès de toutes les composantes de la société marocaine en prenant et en appliquant les mesures nécessaires pour le soutien des ménages et des entreprises face à la pandémie du Covid-19.

Dès le déclenchement de cette crise du Covid-19, ses banques membres se sont mobilisés avec dévouement et enthousiasme pour soutenir le comité de veille économique et ses différents partenaires publics et privés, particulièrement la CGEM et les initiatives à même de permettre de faire face aux conséquences de cette crise sanitaire.

Jusqu’à même hier soir et ce matin, nous finalisions avec le ministère des Finances, directement et à travers la CCG, les dernières modalités pour l’opérationnalisation dès lundi prochain de nos engagements pris au niveau du Comité de veille économique pour le report des échéances de crédits et l’octroi de crédits de fonctionnement pour les entreprises touchées par les conséquences de la pandémie.

Malgré le contenu jugé inadmissible et infondé du courrier du président de la CGEM, le GPBM saisit l’occasion pour s’adresser aux entreprises et aux ménages touchés par les conséquences du Covid-19 pour leur renouveler l’engagement et la mobilisation de toutes les banques, en vue de leur apporter soutien et appui avec l’écoute et la bienveillance nécessaires.

Le GPBM demande à la CGEM de lui communiquer la liste des clients qui se seraient heurtés à des problèmes avec leurs banques dans la gestion du dispositif de soutien mis en place pour réduire les effets du coronavirus’’.