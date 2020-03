Le site web de la chaîne d’informations en continu américaine CNN a offert à ses lecteurs une découverte du musée d’art contemporain africain Al Maaden (MACAAL) de Marrakech.

Dans un article signé par son président, Othman Lazraq, le musée qui donne à voir l’art du Maroc et des pays africains, a été présenté comme un espace de dialogue et d’échange entre artistes du continent et ceux du reste du monde. “A travers ses expositions, résidences, ateliers et évènements communautaires, le MACAAL offre aux artistes africains des espaces cruciaux leur permettant de communiquer avec le reste du monde”, a-t-il souligné.



Othman Lazraq a tenu à rappeler avoir hérité sa passion pour l’art de son père qui a constituée, au fil de 40 ans, une vaste collection d’œuvres marocaines et d’autres pays d’Afrique.



“Il m’a transmis cette passion, et maintenant je contribue à faire évoluer la collection (…) Chaque œuvre raconte sa propre histoire, et il est important de leur donner à toutes l’occasion de se faire entendre. C’est pourquoi le MACAAL est né”, écrit-il. Et d’ajouter que dans un pays comme le Maroc,”où l’écosystème artistique est petit, il est important de soutenir les artistes locaux”.



Othman Lazraq a présenté aux lecteurs américains, par le biais de cette publication, cinq œuvres africaines faisant partie de la collection du musée, dont “Composition” de l’artiste peintre marocain Mohamed Melehi, “Untitled” de la Britanno-Nigériane Joy Labinjo et “Composition in Blue” du Malien Abdoulaye Konaté.



Ouvert à Marrakech en 2016, le MACAAL est un musée d’art contemporain indépendant à but non-lucratif, dédié à la promotion de l’art africain à travers différents programmes qui mettent en avant la créativité et la diversité culturelle au Maroc et dans les pays voisins