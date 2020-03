Le Groupe PSA a pris la décision proactive le 17 mars de placer l’ensemble des salariés qui peuvent l’être en télétravail et de suspendre son activité de production dans l’usine de Kenitra à partir du 19 mars pour deux semaines, tout en préservant la rémunération des salariés.

Le Groupe continue à prendre en temps réel toutes les décisions nécessaires à la protection de ses collaborateurs et a défini un protocole de prévention renforcé pour ses équipes et celles de ses partenaires qui continuent à exercer leurs fonctions.

Dans cette même démarche préventive, le Groupe PSA a pris la décision de souscrire au profit de tous ses collaborateurs au Maroc à un contrat d’assistance médicale disponible 24h/7jr qui les couvre ainsi que leurs familles.

Par ailleurs, le Groupe PSA protège également ses partenaires commerciaux et son écosystème au Maroc à travers le partage des meilleures pratiques de protection des salariés et par la mise en œuvre des mécanismes financiers de gestion de crise.

Enfin, et dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et ses conséquences économiques et sociales, le Groupe PSA se joint à l’effort national impulsé par le Roi Mohamed VI par le don de 200 000 masques et de 50 Peugeot 208 produites au Maroc afin de soutenir les équipes médicales et les forces auxiliaires sur le terrain dans leur lutte contre la pandémie.