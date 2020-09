Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, et le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, ont eu un entretien en visioconférence ce mardi. Et à cet occasion, ils se sont félicités du partenariat stratégique séculaire et durable unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.

Pompeo a remercié le Maroc pour les efforts déployés en matière de santé publique au bénéfice du continent africain, lesquels efforts ont une importance cruciale eu égard à la pandémie du COVID-19. Le chef de la diplomatie américaine a également salué le programme de réformes audacieux et de grande portée mis en oeuvre sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, depuis Son accession au trône.

Cet entretien a été aussi l’occasion pour Pompeo de faire part de son intérêt à l’égard des positions marocaines concernant la crise libyenne, et de saluer les efforts du Maroc dans le combat commun contre le terrorisme.