Un temps froid (TMIN -06/-02 °C; TMAX: 05/11°C) est attendu les jeudi et vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué mardi la Direction générale de la météorologie. Ce temps froid (niveau vigilance orange) concernera les provinces d’Al Haouz, Al Hoceima, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, Chefchaouen, Chichaoua, Figuig, Guercif, Ifrane et Jerada, précise la même source dans un bulletin spécial.

Il concernera également les provinces de Khénifra, Midelt, Taourirt, les reliefs relevant d’Errachidia, Ouarzazate, Sefrou, Taroudant, Taza et Tinghir.

Des températures minimales assez basses (-03/01 °C) sont aussi attendues mercredi sur les reliefs relevant des provinces d’Ifrane, Boulemane, Midelt, Beni Mellal, Azilal, Tinghir, Al Haouz et Chichaoua. Une nouvelle baisse des températures intéressera dimanche et lundi les reliefs et les hauts plateaux, selon la même source.