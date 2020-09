Le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a procédé, mardi, à la signature de trois accords de garantie relatifs à des prêts consentis par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour un montant total de 300 millions d’euros (M€).





Les prêts sont destinés à l’Office National des Aéroports (ONDA), la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) et l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE).







Cette action de coopération avec la BERD s’inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration pour accompagner les Entreprises et Etablissements Publics (EEP) à faire face aux effets de la crise induite par le Covid-19 à travers notamment la mobilisation de financements de leurs besoins de trésorerie, indique un communiqué conjoint du ministère et de la BERD.







L’appui de la BERD comprend également une assistance technique dans le cadre du programme de modernisation et de consolidation de la gouvernance des EEP, poursuit le communiqué.





Lors d’une vidéoconférence, Benchaâboun et le vice-président de la BERD, Alain Pilloux, ont salué la qualité des relations de coopération entre le Maroc et la BERD.









Le ministre a également invité la BERD à élargir son appui en faveur d’autres EEP affectés par la pandémie et à renforcer l’action de la Banque en faveur du secteur privé pour soutenir la relance.







De son côté, le vice-président de la BERD, cité dans le communiqué, a déclaré à cette occasion: “Nous sommes ravis de fournir de la liquidité aux entreprises publiques pour soutenir le Maroc pendant cette crise sans précédent.”







Le programme de réforme que le gouvernement marocain compte poursuivre, avec l’appui notamment de la BERD, devra contribuer à l’avenir à renforcer la résilience des entreprises publiques et garantir la continuité de services de qualité à la population marocaine, a-t-il dit.