Le Sénégal et le comité international olympique (CIO) ont décidé, d’un commun accord, de reporter, à 2026, les jeux olympiques de la jeunesse initialement prévus à Dakar en 2022, rapporte mercredi le CIO sur son site officiel.

L’accord a été approuvé, ce jour, par la commission exécutive du CIO et sera soumis, pour ratification, à la Session du CIO ce vendredi 17 juillet 2020, précise la même source.

“La proposition du président Macky Sall a en effet été favorablement accueillie par Thomas Bach, président du CIO, à l’issue d’échanges approfondis sur le sujet. Ce report répond à l’exigence de responsabilité et au souci d’efficacité que commandent les circonstances actuelles”, écrit l’instance olympique.

Dans un communiqué, la même source souligne que “le report de Dakar 2022 permet au CIO, aux Comités Nationaux Olympiques (CNO) et aux Fédérations Internationales (FI) de mieux planifier leurs activités, fortement affectées par le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les reports ultérieurs des grandes compétitions sportives internationales ainsi que les conséquences opérationnelles et financières de la crise sanitaire mondiale”.

Cité dans le communiqué, le président du CIO Thomas Bach a déclaré que “cet accord conclu à l’amiable est le reflet de la confiance mutuelle entre le Sénégal et le CIO. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au président Macky Sall, grand ami et partisan du Mouvement olympique, pour cette relation exceptionnelle, de confiance et de qualité”.

“Pour toutes ces raisons, je suis certain qu’ensemble, nous organiserons de brillants Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 pour le Sénégal, l’ensemble du continent africain et tous les jeunes athlètes du monde”, a-t-il ajouté.

De son côté, le chef de l’Etat sénégalais a réitéré au CIO son soutien sans réserve à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, reportés à 2026, disant saisir l’occasion pour renouveler sa confiance à la commission exécutive et saluer l’engagement de ses équipes, aux côtés du Sénégal, « pour faire de Dakar 2026, première manifestation olympique en Afrique, une réussite qui reste dans les mémoires ».