On pensait le calendrier de la saison 2019-20 de Formule E bien avancé dès le mois de juin 2019. Or, de nombreuses modifications ont depuis été apportées. Le Conseil mondial de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), réuni vendredi dernier, a ratifié la version finale, avec une surprise de taille. Suite aux mouvements de contestations populaires à Hong-Kong depuis le début de l’été 2019, les organisateurs de la série électrique ont décidé de ne pas tenir de course dans la mégapole asiatique. Cette épreuve faisait partie du championnat depuis la troisième saison, en 2016. Et à la place, les monoplaces se rendront au Maroc, du côté du circuit Moulay-El-Hassan de Marrakech. La cité ocre devait pourtant quitter la scène Formule E, mais l’instabilité à Hong-Kong en a décidé autrement. Marrakech aura son e-Prix à la fin du mois de février.