L’agence de notation Standard & Poors a gardé la même notation du Maroc (BBB-/A-3), mais la perspective est maintenant stable, alors qu’elle était négative. S&P est positive sur les perspectives marocaines d’ici 2022. ‘‘Nous prévoyons que la croissance du PIB réel du Maroc sera d’environ 2,8% cette année [2019], freinée par la baisse de la demande extérieure et de la production agricole, et devrait rebondir à environ 4,0% d’ici 2021. La situation budgétaire du pays devrait s’améliorer progressivement, grâce à la stratégie budgétaire globale du gouvernement et aux résultats de la privatisation au cours de la période de prévision, pour atteindre 3% du PIB en 2022. Nous estimons que la ligne de précaution et de liquidité approuvée par le Fonds monétaire international (FMI) en décembre 2018 sous-tend la stabilité macrofinancière du Maroc et ses objectifs de politique économique et budgétaire’’, explique l’agence de notation.