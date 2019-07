La société d’Etat Marchica Med vient de célébrer, lundi à la marina d’Atalayoun (province de Nador), son dixième anniversaire. Ce chantier lancé en 2009 par le Roi Mohammed VI, s’érige aujourd’hui en tant que grand projet touristique et urbanistique d’exception qui contribuera à coup sûr à la promotion du développement économique et social de la région de l’Oriental à travers la création de la richesse, la promotion de l’emploi et la protection des ressources naturelles et de la biodiversité de la lagune.

D’une superficie de 115 km2 et dotée d’un Cordon dunaire long de 25 km, la séparant de la Méditerranée, la Lagune de Marchica, riche de ses potentialités naturelles et écologiques bénéficie, aujourd’hui, d’un projet à la hauteur des engagements du Royaume en matière de développement durable et de respect de l’environnement.

Le grand projet d’aménagement et de mise en valeur du site de la Lagune de Marchica, s’assigne pour objectif de redonner vie à cet espace naturel classé Site d’Intérêt Biologique et Ecologique (SIBE) ainsi que RAMSAR (Convention sur les zones humides) depuis 2005.

D’un investissement de l’ordre de 1,5 milliard de dirhams, la première phase du projet portant sur la dépollution de la lagune de Marchica ont nécessité des travaux de dépollution qui ont eu un impact social considérable en mobilisant une main d’œuvre locale, initiée plus tard aux métiers de l’environnement.