Masen et 247 Solar concluent un partenariat pour le développement, sur la plateforme Masen R&D à Ouarzazate, d’une centrale solaire pilote. Ce projet de 400 Kw est une première mondiale. Sa technologie est une avancée pour le CSP dans le Monde : elle utilise l’air comme moyen de convection de la chaleur et des matériaux simples (briques réfractaires, pastilles céramique) pour son stockage, permettant ainsi de réelles optimisations de coûts. Pour rappel, 247 Solar est une entreprise californienne dont la technologie brevetée a été créée au MIT (Massachusetts Institute of Technology).