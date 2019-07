Après le lancement du Certificat des Administrateurs des Sociétés IMA-INAD-CI Zone UEMOA, l’institut Marocain des Administrateurs a de nouveau été sélectionné pour appuyer l’Institut National des Administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI) à la mise en place du premier certificat spécifique aux administrateurs de sociétés publiques (CASP).

La cérémonie de lancement de la formation s’est déroulée dernièrement à Abidjan. L’IMA apporte ainsi son savoir-faire en matière d’élaboration et de montage pédagogique de formation d’excellence en gouvernance d’entreprise. Pour rappel, le partenariat entre l’IMA et l’INAD-CI fait l’objet d’un protocole d’accord signé le 20 janvier 2015 en présence du Roi Mohammed VI et le Président de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, lors de la visite du chef d’Etat au Maroc.

Les deux institutions collaborent et partagent leur expérience dans le domaine de la gouvernance d’entreprise, notamment à travers le réseau African Corporate Governance Network (ACGN) dont l’IMA est membre fondateur.