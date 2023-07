L’Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations (AMDIE) a annoncé avoir réalisé des résultats « probants » qui dépassent les objectifs fixés pour l’année 2022.

Ces résultats laissent présager des opportunités de développement et de croissance pour l’année en cours, indique l’AMDIE dans un communiqué sur son conseil d’administration, tenu mardi dernier sous la présidence du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli.

A juste titre, pour l’exercice 2022, l’Agence a priorisé d’une part la prospection et le démarchage commercial des investisseurs nationaux et étrangers créateurs d’emplois et ce par typologie de marché, de secteur d’activité et de territoire, fait savoir la même source. Et d’autre part, l’AMDIE a soutenu la promotion des entreprises marocaines exportatrices à l’international.

Cette approche orientée résultat s’est traduite par l’organisation de 169 actions promotionnelles orientées investissement et export, la signature de 135 mémorandums d’entente conventionnés correspondant à un potentiel d’investissement de 63 milliards de dirhams (MMDH) de CAPEX et à la création de près de 58.000 emplois directs.

L’Agence a également mis en place une stratégie de promotion et de communication plus qualitative avec l’ensemble de ses parties prenantes dans une logique de partenariat, de coopération et de mise en avant de la proposition de valeur Maroc.

Les principaux objectifs de cette démarche sont de développer l’attractivité de l’économie du Royaume et de hisser la marque Maroc comme une marque économique nationale porteuse d’ambition, de confiance et de défis.

Enfin, l’Agence a fait le choix d’une gestion efficiente et optimisée de ses activités lui permettant ainsi de se positionner en tant qu’agence de référence en matière de promotion et de développement des investissements et des exportations, au service du rayonnement du Maroc, de l’amélioration de sa compétitivité et de la création d’emplois stables sur l’ensemble du territoire national.

Les ambitions de l’AMDIE s’alignent aux Hautes Orientations Royales qui font de l’investissement le moteur de la relance économique du Royaume.

A l’issue de ce conseil d’administration, le rapport d’activité et le bilan financier de 2022 ont été approuvés par les administrateurs, de même que les différents axes de la stratégie de l’AMDIE pour l’année en cours.

YB