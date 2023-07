Le coup d’envoi de la septième édition du Salon immobilier « Sakan Expo » a été donné, jeudi à Bouznika, dans le but d’offrir aux visiteurs une occasion de découvrir les dernières offres et nouveautés dans le secteur immobilier.

Ce salon, qui se tient jusqu’au 30 juillet, constitue une plateforme qui réunit les acteurs du secteur de l’immobilier au niveau national et permet aux entreprises de présenter leurs produits, services et innovations.

Il s’agit aussi d’un espace de partage et d’échanges entre exposants lors de 4 jours de conférences et d’expositions, ce qui offre aux participants une occasion de découvrir les dernières offres et les nouveautés disponibles sur le marché grâce à la présence des promoteurs immobiliers, des institutions de financement telles que les banques et les sociétés de prêts, ainsi que des compagnies d’assurance.

Cette édition de « Sakan Expo » se caractérise par l’élargissement de son champ d’action pour inclure une section spéciale pour les professionnels et les industries traditionnels, où plus de 95 artisans qualifiés ont été invités à participer au « Village de l’industrie traditionnelle ».

Les visiteurs pourront ainsi découvrir des œuvres d’art éblouissantes allant des bois au marbre luxueux et tout ce qui touche à l’artisanat et à l’artisanat traditionnel.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de « Sakan Expo » Ghassan Afifi, a souligné qu’il s’agit du plan grand salon immobilier au Maroc, qui est organisé habituellement à Rabat et Salé, notant que la tenue de cette exposition à Bouznika coïncide avec la période estivale et balnéaire, d’où le choix de cette ville afin de toucher plus de marocains, touristes et Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Qualifiant l’exposition de cette année de « l’édition estivale », Ghassan Afifi a précisé que le salon permet de découvrir les nouveaux produits et services immobiliers et de faciliter l’accès à l’information.

Cette exposition sera ainsi l’occasion pour plus de 60 exposants de présenter leurs produits et services, et pour les visiteurs de découvrir les dernières innovations de l’immobilier et de consulter des professionnels du secteur, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur général du Bureau de contrôle des ascenseurs et monte charges Medi-Lift, El Mehdi Berouayel, a expliqué que ce salon permet de faire connaitre les différents services du marché immobilier et de développer les relations de coopération avec les promoteurs immobiliers, mettant en avant l’importance du contrôle immobilier, notamment des ascenseurs.

De son côté, la directrice générale de Jason groupe, Samira Lembarki, a affirmé que « Sakan Expo » constitue un moyen pour faire connaitre les résidences balnéaire, notamment celles situées entre Temara et la commune rurale El Mansouria, et d’encourager le tourisme marocain.