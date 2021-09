Les membres de la Fédération Marocaine du Commerce en Réseau (FMCR), réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à Casablanca, ont élu à l’unanimité Amine Benkirane, Président-Fondateur de KITEA, en tant que nouveau Président de la FMCR, et ce suite à la démission de M. Hicham Laraqui Housseini.

Les membres de la FMCR ont tenu à rendre hommage à Laraqui Housseini, qui présidait aux destinées de la Fédération depuis sa création, pour toutes les réalisations et lui ont souhaité le plein succès dans ses nouvelles activités.

Amine Benkirane présentera dans les prochains jours un plan d’action visant à fédérer les commerces organisés en réseau et à contribuer à la structuration de ce secteur majeur de l’économie nationale.

Pour rappel, la Fédération Marocaine du Commerce en Réseau (FMCR) qui compte à ce jour 80 enseignes, est une instance représentative des neuf principales filières du secteur : mode et accessoires, alimentaire, sport, bricolage, décoration, maison, électroménager, beauté et cosmétiques, joaillerie, jouets et loisirs.