La commune de Casablanca a annoncé la mise en œuvre d’un plan d’action intégré pour un été propre et animé dans la métropole.

Annoncé dans le cadre du lancement de la saison estivale 2024, ce plan prévoit l’animation des principales places publiques de la ville, l’entretien de leur propreté et la mise à disposition des infrastructures nécessaires le long des plages de la ville, et ce afin de satisfaire les besoins diversifiés de toutes les tranches d’âge, explique un communiqué de la commune.

Ainsi, un programme varié d’animations artistiques, sportives et de loisirs a été établi, ajoute la même source, notant qu’à partir du 1er juillet et durant toute la période estivale, les plages de Lalla Meryem et Aïn Diab seront équipées de diverses installations récréatives et sportives, affichant l’identité visuelle Casa Plage, le tout dans le but de renforcer l’attractivité touristique de la ville à l’image des grandes métropoles.

Ces équipements incluent des espaces pour les sports de plage, des scènes pour des spectacles gratuits, des zones pour des concours ouverts, et des espaces divers pour les enfants.

Ces plages sont également équipées de transats, de parasols, de chaises et de tables disponibles à la location sur les espaces représentants les 20% de la surface de sable accessible, conformément aux dispositions nationales relatives à la gestion des plages. 80% de la surface de sable étant dédiés à la baignade libre, sans frais.

A cet effet, la commune de Casablanca invite les estivants à prendre attache avec les autorités et les agents de la force publique présents sur place en cas de demande de frais ou d’obligation d’utilisation des équipements loués.

Par ailleurs, en partenariat avec les différents intervenants de la ville de Casablanca, un programme d’animations culturelles et artistiques a été élaboré, débutant dès le week-end prochain.

Ce programme comprend des spectacles et des performances artistiques sur la promenade de la mosquée Hassan II, ainsi que dans les places publiques telles que la place Mohammed V, la place Rachidi, la place des Nations Unies, le parc de la Ligue arabe, la place du Vélodrome, la place Bechar LKhair, la place de l’ancienne mosquée de Aïn Chock, la place El Wahda alarabia, la place Anwal, la place Garage Allal, et le Parc Jnane El Louz, en plus des diverses activités de proximité organisées directement par les seize arrondissements.

Aussi et afin de garantir la propreté des places publiques, des parcs et des plages, la commune de Casablanca, en collaboration avec ses partenaires, a renforcé son dispositif de nettoyage. Ce programme de propreté comprend plusieurs mesures et actions renforcées visant à maintenir la ville propre pendant la saison estivale, marquée par un afflux de visiteurs et une forte mobilité des casablancais, tant le jour sur les plages que la nuit dans les places publiques, parcs et promenades.

Le nombre total d’agents de propreté mobilisés sur l’ensemble du territoire communal a été augmenté à environ 6 000 agents, outre l’installation de poubelles, des cribleuses et équipements de collecte et de nettoyage des déchets sur les plages.

La commune de Casablanca a par ailleurs annoncé le lancement d’un programme de sensibilisation tout au long de l’été, en partenariat avec les associations et les institutions souhaitant organiser des actions de sensibilisation sur les bienfaits de la propreté pour l’environnement urbain.