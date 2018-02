Infomediaire Maroc – Le stand du Maroc a remporté le prix de la meilleure communication, animation et design lors de la 27ème édition du Salon international du Tourisme, du voyage et de la gastronomie qui s’est tenu à Prague.

Pour les organisateurs de cette foire mondialement connue sous le label »Holiday World » , l’attribution de cette distinction au Maroc est amplement méritée et récompense le design authentique inspiré des traditions architecturales qui caractérisent l’esprit de l’histoire du Maroc, ainsi que l’effort de créativité et d’animation en faisant étalage des atouts de la destination Maroc et en veillent à répondre aux sollicitations des professionnels et opérateurs touristiques et d’un grand nombre de visiteurs.

Aménagé par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) avec la collaboration de l’Ambassade du Maroc à Prague, le stand du Maroc dressé sur une superficie de 60 m2, était orné de grandes affiches et posters de beaux sites reflétant la diversité et la richesse du potentiel touristique des différentes régions du Royaume.

Rédaction Infomediaire.