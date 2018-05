Infomediaire Maroc – Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de surveillance du territoire national, a procédé ce mardi, en coordination avec les services de sécurité espagnols, au démantèlement d’une cellule terroriste affilée à Daech, composée de 5 membres âgés de 22 à 33 ans, a annoncé le ministère de l’Intérieur.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les services de sécurité marocains et espagnols dans un contexte marqué par la persistance des menaces de l’organisation dite « Etat islamique » contre la stabilité du Royaume et de ses alliés, a permis l’arrestation de 3 individus qui s’activent à Fnideq, en concomitance avec l’interpellation de 2 autres personnes à Bilbao en Espagne, détenteurs des nationalités marocaine et sénégalaise, a précisé le ministère dans un communiqué.

Les perquisitions menées ont permis la saisie d’armes blanches sous forme de grands coutelas et de tenues militaires, en plus d’équipements électroniques, a indiqué la même source, ajoutant que selon les premiers éléments de l’enquête, les membres de cette cellule, qui étaient en contact avec des combattants sur la scène syro-irakienne, ont adhéré à des campagnes de propagande de la pensée extrémiste et d’apologie des actions sanguinaires du groupe Daech et oeuvrent pour le recrutement et l’embrigadement des jeunes dans les 2 pays pour commettre des actes terroristes sous la bannière de cette organisation

Rédaction Infomediaire.