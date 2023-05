La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a été récompensée du Prix de l’Excellence d’APIDE Awards 2023 pour son projet national de généralisation de la couverture sociale au Maroc. Ce prix souligne la réussite de la CNSS en tant qu’acteur majeur de l’inclusion sociale et du développement socio-économique au Maroc.

Dans un contexte macroéconomique marqué par la nécessité de promouvoir une croissance économique inclusive et durable, la vision d’inclusion sociale initiée par Sa Majesté le roi Mohammed VI prend une importance toute particulière. Cette vision royale consiste à réduire les inégalités sociales et territoriales en offrant à l’ensemble des citoyens l’accès à des services fondamentaux tels que l’éducation, la santé, l’emploi et les services de base. À cet effet, une feuille de route a été adoptée pour assurer la généralisation de la couverture sociale et médicale à l’ensemble de la population marocaine.

C’est dans ce contexte historique que la CNSS a été choisie pour accomplir cette mission nationale visant à garantir à tous les citoyens marocains l’accès à une couverture sociale et médicale.

Une solution qui révolutionne l’accès aux prestations sociales

Consciente des enjeux majeurs visant à apporter rapidement une solution efficace pour rendre la couverture médicale accessible à tous les citoyens, la CNSS a mis en place un dispositif multicanal composé d’une offre digitale à travers ses portails et application mobile, en parallèle à un large réseau physique de 10.000 agences de proximité qui offrent des prestations sociales complètes, de l’immatriculation à l’encaissement des cotisations en passant par le dépôt et le remboursement des dossiers de soins des assurés. En plus de cette solution de proximité, les assurés peuvent s’acquitter de leurs cotisations via des canaux digitaux tels que les comptes de paiement (M-wallet).

M2T en partenaire technologique

Notons que la réussite du déploiement géographique de l’assurance maladie dans des délais très courts est le résultat d’une collaboration stratégique avec M2T, acteur technologique et établissement de paiement du groupe BCP.

Omar El Mghari Idrissi, Directeur général de M2T, a exprimé une grande satisfaction concernant le partenariat stratégique avec la CNSS, qui a abouti à cette reconnaissance : ʺnous sommes doublement fiers de la consécration de la CNSS. Premièrement pour la confiance qui nous a été accordée par notre partenaire afin de l’accompagner dans ce chantier national majeur et surtout, d’avoir eu le privilège en tant qu’opérateur marocain de contribuer socialement à l’amélioration du quotidien de millions de nos concitoyensʺ, a-t-il déclaré.