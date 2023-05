Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken réaffirme l’engagement de son pays à renforcer la coopération bilatérale avec le Maroc.

La déclaration de Blinken a été formulée lors d’un appel téléphonique avec le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, Nasser Bourita, a annoncé lundi le secrétaire américain sur Twitter.

« Nous avons discuté du cessez-le-feu entre Israël et Gaza, du renforcement du partenariat bilatéral américano-marocain et des efforts pour faire progresser la paix et la sécurité régionales », a expliqué Blinken.

Antony J. Blinken s’est en effet entretenu avec Nasser Bourita, pour passer en revue les développements régionaux et mondiaux et souligner son engagement continu à renforcer davantage le partenariat bilatéral et économique entre les États-Unis et le Maroc.

D’après un communiqué du département US, le secrétaire a salué le rôle cruciale du Roi Mohamed VI dans la promotion de la paix régionale et son leadership dans la promotion d’un avenir sûr et prospère pour les Israéliens et les Palestiniens.

Le secrétaire Blinken et le ministre des Affaires étrangères Bourita ont discuté de l’importance du Forum du Néguev. « Ils ont également affirmé qu’il importait de respecter pleinement le cessez-le-feu récent en Israël et à Gaza », ajoute la même source.

Le secrétaire a discuté de de l’Ukraine par la Russie et de la nécessité de proposer une solution au conflit en Syrie qui soit conforme à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies.