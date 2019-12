L’appel aux banques marocaines du Roi Mohammed VI, dans son discours lors de l’ouverture du parlement, a immédiatement été suivi chez Attijariwafa bank par l’enclenchement d’un important process de réflexion en interne qui a mobilisé des centaines de collaborateurs, de tous bords, pour réinventer notre modèle et franchir des paliers supplémentaires pour mieux servir les populations concernées, a annoncé Mohamed Kettani, PDG d’Attijariwafa bank, lors d’un déjeuner de presse organisé au siège de la banque à Casablanca.

Et de ce fait, le groupe bancaire déploiera dans les semaines à venir un ambitieux programme de développement visant à répondre de manière novatrice et pragmatique à toutes ces problématiques.

Et parmi les points forts de ce programme, figurent notamment le renforcement et la modernisation de la plateforme de crédit pour massifier davantage le financement des TPME, le lancement de nouvelles offres de financement pour adresser efficacement toutes les cibles identifiées, le lancement de nouvelles offres novatrices de bancarisation, de financiarisation et d’inclusion financière et la montée en puissance, quantitativement et qualitativement, du dispositif de conseil et d’accompagnement des TPME.