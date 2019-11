256 projets aquacoles au niveau national (dont 80% basés dans la Région Dakhla-Oued Eddahab) sont prévus au Maroc, avec un potentiel de production de 156 000 tonnes par an. 214 projets seront bientôt lancés avec un potentiel de production de 78 000 tonnes par an et dont l’investissement global est de 811 millions de dirhams (MDH).

Le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts accompagne ces projets dans le cadre d’un programme d’appui financier dédié aux jeunes entrepreneurs porteurs de projets d’aquaculture.

Ce programme est doté d’un budget de 57 MDH. Il prévoit également le renforcement de l’infrastructure de déchargement des produits aquacoles pour une enveloppe de 42 MDH

…Et le Royaume vise les 380 000 tonnes

L’aquaculture est un secteur prometteur pour le développement de la production halieutique, et sa durabilité. Le Plan Halieutis a mis ce secteur au cœur de sa stratégie, en rattrapant le retard enregistré dans ce domaine, mais également en établissant un cadre juridique approprié et en mettant en place plusieurs plans d’aménagement aquacoles.

En effet, ce domaine a connu d’importants progrès ces dernières années, notamment grâce à la création de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture (ANDA) et à la mise en place de 5 plans d’aménagement aquacole révélant un potentiel de production atteignant les 380 000 tonnes.