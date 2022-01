Akdital, le leader de la santé privée au Maroc, Aradei Capital, la foncière cotée en bourse et Bfo Partners ont réalisé avec succès le closing du partenariat stratégique au sein de la joint-venture (JV) AKDITAL Immo.

Suite à l’annonce du partenariat stratégique en septembre 2021, la foncière marocaine Aradei Capital rejoint ainsi officiellement le tour de table de la société AKDITAL IMMO, indique un communiqué conjoint des trois sociétés.

Avec cette prise de participation, réalisée dans le cadre d’une augmentation de capital, Aradei Capital devient l’actionnaire majoritaire à 51% de la joint-venture Akdital Immo aux côtés des actionnaires fondateurs Akdital (32%) et Bfo Partners (17%), précise la même source. « Akdital, Aradei Capital et Bfo Partners s’associent et s’engagent à construire des établissements de santé aux normes internationales avec pour objectif de répondre aux attentes des citoyens marocains en matière de santé », souligne le communiqué.

L’investissement de Aradei Capital porte sur un montant initial de près de 120 millions de dirhams (MDH) au closing. Cet investissement sera suivi d’apports complémentaires des actionnaires au fur et à mesure des besoins de financement de Akdital Immo avec un objectif de détenir un portefeuille immobilier d’environ 1 milliard de dirhams (MMDH). Akdital Immo a pour vocation de détenir et de développer un portefeuille d’actifs immobiliers de santé, dans la perspective de générer un revenu locatif et détient la clinique privée située à El Jadida ouverte en juin 2021 ainsi qu’un pipeline de développement de cliniques privées sur les villes d’Agadir, Tanger, Safi et Salé. Des opportunités d’investissement sont également en cours d’étude dans deux autres villes, relève le communiqué.

Ce partenariat permet de réaliser un programme d’investissement qui atteindra 1 MMDH sur la période de 2021-2023 et qui sera financé en dette et fonds propres. Acteur numéro 1 de la santé privée au Maroc, Akdital fait de l’accessibilité aux soins une priorité dans sa mission. Le groupe a pour objectif de développer un réseau d’établissements de santé permettant d’offrir des soins de haut niveau et une prise en charge globale aux standards internationaux.

Aradei Capital est une foncière marocaine cotée sur le marché de la Bourse de Casablanca. Son activité principale s’articule autour de l’acquisition et du développement d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs à long terme.

Spécialisée dans le développement de projets immobiliers à rendement locatif, Bfo Partners est une foncière qui compte à son actif trois projets totalisant plusieurs centaines de millions de dirhams, dont l’hôtel Onomo Airport Casablanca, loué au groupe panafricain d’hôtellerie Onomo.