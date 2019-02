Le Groupe Crédit Agricole du Maroc, par le biais de sa Fondati on pour le Développement Durable, souti ent l’initi ati ve de la Fondati on High Atlas pour la promoti on d’une arboriculture de montagne durable.

Il s’agit d’accompagner des peti ts agriculteurs situés en zone de montagnes dans la conduite biologique d’arbres fruiti ers à forte valeur ajoutée de la plantati on à la valorisati on des produits et sous-produits d’amandiers et de noyers en passant par leur certi fi cati on biologique.

L’objecti f est d’assurer aux habitants de la Commune de Toubkal, située sur le versant sud du Haut Atlas dans la province de Taroudant, une source durable de revenus tout en contribuant à régénérer le couvert végétal et à lutt er contre l’érosion des sols.

Zone de montagne vulnérable à l’enclavement prononcé et souff rant de fragilités sur le plan des écosystèmes et des ressources naturelles, la région pâti t de la disponibilité irrégulière de l’eau du fait du changement climati que renforcée par des prati ques d’irrigati on traditi onnelles. Ces facteurs, limitant la taille des vergers, entravant la croissance des fruits et limitant la producti on, poussent de fait les agriculteurs à la prati que d’un élevage extensif qui cause d’énormes dégâts sur la végétati on et le sol.

Pour répondre aux défi s de vulnérabilité et de durabilité, la Fondati on High Atlas (FHA) qui intervient depuis longtemps dans la zone, a lancé un projet avec le programme de microfi nancements du Fonds pour l’Environnement Mondial et du Programme des Nati ons

Unies pour le Développement, pour la restaurati on et la protecti on des terrasses agricoles et la producti on des plants d’arbres fruiti ers nécessaires à la fi xati on et à la valorisati on de ces terrasses.

Pour sa part, la Fondati on CAM pour le Développement Durable souti ent cett e initi ati ve en prenant en charge:

L’acquisiti on et la plantati on des plants biologiques d’arbres fruiti ers au profi t des peti ts agriculteurs;

Leur formati on sur le greff age de ces arbres, les spécifi cités de l’entreti en bio, la récolte des fruits et leur manutenti on bio jusqu’à leur commercialisati on.

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc soutient et participe à la promotion d’une arboriculture de montagne durable

La Fondati on CAM fi nance par ailleurs la certi fi cati on bio de ces micro-vergers au moyen d’une certi fi cati on de groupement ainsi que la producti on du matériel pédagogique qui permett ra la duplicati on d’initi ati ves d’arboriculture biologique de montagne dans d’autres régions du Maroc.

D’ici à la fi n de la prochaine campagne agricole 2019-2020, ce sont 20.000 amandiers et noyers qui seront plantés au profi t de 400 agriculteurs de la commune de Toubkal.

Le projet comprend également le renouvellement de la certi fi cati on bio (NOP pour l’Amérique du Nord, EOS pour l’Europe et marocaine) de la producti on d’une cinquantaine d’agriculteurs (86 ha) ainsi que la préparati on à la certi fi cati on bio des vergers de 350 autres peti ts exploitants dès la plantati on (analyses des sols, plantati ons de plants greff és, test à blanc de certi fi cati on bio au cours de la croissance des arbres, …). La première phase du projet, prévue de durer 24 Mois, a été lancée le 12 Février.

Elle se poursuivra les 22 et 23 février ainsi que les 27 et 28 février courants et porte sur la plantati on de 8.000 amandiers et noyers.

Les agriculteurs bénéfi ciaires de l’opérati on seront répertoriés sur une cartographie numérique des terrasses agricoles grâce au développement d’un système d’informati on géographique.

IM