Infomédiaire Maroc – L’Ecole nationale d’architecture à Rabat (ENA) a organisé, à Rabat, une cérémonie de remise de diplômes à 221 lauréats de la 33ème promotion d’architectes et ce, en présence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Dans une allocution de circonstance, El Otmani a souligné que l’architecte est appelé a joué un rôle de premier plan dans l’édification du Maroc de demain, à travers la conciliation entre préservation de l’identité architecturale nationale et l’introduction de nouvelles techniques d’innovation, notant que l’architecte se doit, également, de contribuer à éveiller l’intérêt public quant à l’importance de ce métier dans la valorisation du style traditionnel d’architecture marocaine.

El Otmani a rappelé l’important apport et contribution de l’ENA, en tant qu’école de référence au Maroc, dans le rayonnement et la préservation du paysage architectural historique et ancestral du Royaume, louant les efforts consentis par les différentes générations d’étudiants de l’ENA.

L’ENA a joué un rôle indéniable dans la construction du Maroc contemporain, a de même noté El Otmani, précisant que l’école a formé une élite incontournable d’architectes qui, au fil des années, a été capable de façonner et innover dans les nouvelles techniques d’architecture et, en même temps, préserver le patrimoine ancestral du Royaume en matière d’urbanisme.

Il a appelé, à cette occasion, les lauréats de cette 38-ème promotion à déployer davantage d’efforts en faveur de l’accompagnement des modèles de développement du Royaume, de manière à édifier la société du savoir-faire, du mérite et de la compétence, soulignant que le marché d’emploi a besoin de jeunes compétents et dévoués pour leur patrie, pour relever les défis de l’avenir.

El Otmani a également rendu un vibrant hommage aux anciennes générations et lauréats de cette école, qui ont amplement contribué au rayonnement de cet établissement, qui se voit aujourd’hui hissée au rang des établissements de formation de référence dans les métiers d’architecture au niveau continental.

L’apport de l’ENA est sans équivoque quand il s’agit d’accompagner des grands chantiers et projets de développement au Maroc et dans le rehaussement du niveau d’urbanisme et de construction dans le Royaume, a conclu le Chef du gouvernement.

De son côté, le ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri a indiqué que ces lauréats sont appelés, plus que jamais, à adhérer d’une manière responsable et citoyenne à la réalisation des objectifs du développement du Royaume, sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Il s’agit de réaliser un saut qualitatif dans les conceptions urbanistiques, en tirant profit du patrimoine et des expériences réussies et l’ouverture sur le monde, pour assurer au Maroc sa place de choix au rang des pays développés, a souligné M. Fassi Fihri, notant la mission de l’architecte et son rôle efficace dans la contribution à l’amélioration de l’économie et dans la réalisation du développement humain, ainsi que sa contribution dans la mise en place et l’exécution des politiques et plans stratégiques nationaux, outre l’exécution et le suivi des projets et grands chantiers lancés au Maroc.

Il a, également, souligné que son département veille au parachèvement de l’arsenal juridique régissant l’activité des architectes et à la mise en place des infrastructures nécessaires en matière de formation dans ce domaine, ainsi que le développement du niveau de la formation et de l’encadrement technique pour accompagner les nouveautés internationales, afin que les architectes remplissent leurs rôles pour répondre aux besoins des citoyens et rehausser le paysage urbanistique et architectural.

Le directeur de l’ENA, Aziz Ouahabi a, pour sa part, exprimé son entière satisfaction de cette promotion, notant que les lauréats ont bénéficié d’un encadrement technique supérieur de haut niveau, le but étant de leur faciliter l’intégration dans le marché du travail dans les meilleures conditions et afin de renforcer le corps des architectes diplômés de cet établissement, dont le nombre est estimé, depuis la création de l’école en 1981, à plus de 2.200.

Lors de cette manifestation, le directeur de l’École a présenté un exposé sur le nouveau plan d’action pour le développement de l’ENA, portant sur les actions importantes menées par l’établissement pendant l’année écoulée, ainsi que les projets majeurs visant le développement de l’école aux niveaux régional et international.

Ont pris part à cette cérémonie, la secrétaire d’État chargée de l’Habitat, Fatna Lkhiyel, le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Samadi, le président de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdessamad Sekkal et le président du Conseil communal de Rabat, Mohamed Sadiki, outre la présence d’ambassadeurs, de personnalités publiques, des représentants des instances professionnelles, des autorités locales et d’élus.

L’école nationale d’architecture est un établissement d’enseignement supérieur qui assure, depuis sa création en 1981, la formation d’architectes maîtrisant les techniques et savoirs liés à l’architecture et ses métiers.

