Le New York Times a choisi de faire figurer la Tour CFC parmi douze réalisations emblématiques de la nouvelle relation entre l’architecture et la nature.

Dans un dossier consacré aux bâtiments urbains novateurs dans le monde, le prestigieux quotidien américain a rendu un hommage appuyé à la Tour CFC, symbole du nouveau quartier d’affaires Casa-Anfa.

« La tour de 25 étages se distingue par son remarquable exosquelette en aluminium », indique le journal, qui revient sur le défi relevé par par l’architecte Thom Mayne, du cabinet américain Morphosis, lauréat du prix Pritzker en 2005 : « Le contrôle de la lumière du soleil et de la chaleur a été un véritable challenge ».

The New York Times revient notamment sur la conception de la Tour CFC et souligne qu’elle s’inspire de méthodes de construction traditionnelles, telles que le « treillis en bois sculpté » qui protège les ouvertures de la lumière.

Le quotidien rappelle ainsi que Morphosis s’est appuyé sur cette technique pour créer un brise-soleil au moyen de poutres en aluminium positionnées à l’extérieur du mur-rideau de verre de la Tour CFC, « maintenant le bâtiment au frais et préservant sa vue panoramique sur l’océan et la ville ».

A noter que la Tour CFC est le seul bâtiment situé en Afrique à être présent dans ce dossier, où figurent onze autres réalisations localisées aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en Australie et en Norvège.