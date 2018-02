Infomédiaire Maroc – L’ambassadeur du Maroc en Argentine, Fouad Yazourh, a été décoré, à Buenos Aires, de l’Ordre du Libertador San Martín du grade Grande Croix, la plus haute distinction de l’État argentin, au terme de sa mission diplomatique dans ce pays.

La remise de cette décoration a eu lieu lors d’une cérémonie officielle, organisée au Palais de San Martin sous la présidence de Daniel Raimondi, vice-ministre argentin des Relations extérieures et en présence de plusieurs personnalités argentines et membres du corps diplomatique, notamment, les ambassadeurs des pays arabes et islamiques accrédités en Argentine, ainsi que des universitaires, des journalistes et d’autres personnalités du monde de la finance et des affaires.

Rédaction Infomédiaire