Infomédiaire Maroc – Ils sont des dizaines de milliers de retraités français à rouler chaque hiver dans leur camping-car vers le Maroc, où ils apprécient tout particulièrement la douceur du climat et la vie bon marché, rapporte France 2 dans un reportage consacré au sujet. Ils seraient environ 30 000 à poser leurs valises pour plusieurs mois de farniente bien mérité après toute une vie de travail, avec souvent de petites pensions. « On mange bien, on fait ce qu’on veut, comme on veut… », explique Jojo, 79 ans.

Ces retraités sont partis de la Vienne, de la Loire ou de l’Aveyron, fuyant le froid et la grisaille. A bord de véhicules de loisirs bien équipés, ces nouvelles hirondelles font 3 000 kilomètres pour rejoindre la côte sud-marocaine, où les températures montent jusqu’à 25 degrés en janvier.

Rédaction Infomédiaire