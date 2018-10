Infomédiaire Maroc – Des Chefs d’Etats-Majors des Armées de l’Air africains sont en conclave, les 22 et 23 octobre à Marrakech, dans le cadre de leur 8ème Symposium annuel, en vue de débattre notamment des défis sécuritaires régionaux et de promouvoir le dialogue entre les forces aériennes du Continent.

Organisé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, ce Symposium est initié par le Commandement de l’Armée de l’Air américaine en Europe et en Afrique, avec le soutien des Forces Royales Air (FRA).

Ce conclave, qui connaît la participation de hauts responsables militaires des forces aériennes représentant une trentaine de pays africains, se veut une plateforme pour le développement des échanges bilatéraux et la promotion de la coopération multilatérale.

Le Symposium des Chefs d’Etats-Majors des Armées de l’Air Africains a été créé en 2011 par la 17ème Force aérienne américaine, avec l’objectif d’instaurer une plateforme commune pour promouvoir le dialogue, la sécurité et le développement, par le biais des forces aériennes du Continent. A ce jour, cette association sert de modèle à la coopération pour d’autres régions et reste un forum privilégié de coopération et de rencontre entre Chefs d’Etats-Majors africains et hauts dirigeants de l’armée de l’air américaine.

Rédaction Infomédiaire