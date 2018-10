Infomédiaire Maroc – Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Et selon un communiqué du Département du Chef du gouvernement, le Conseil examinera plusieurs projets de loi et accords.

Et parmi ces derniers, figurent celui entre les gouvernements du Maroc et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, signé le 5 juillet dernier à Londres, relatif au système des écoles britanniques au Maroc et le projet de loi portant approbation dudit accord.

Le conseil va conclure ses travaux par l’examen de propositions de nominations à de hautes fonctions.

Rédaction Infomédiaire