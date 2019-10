Le Musée National Centre d’Art Reina Sofia à Madrid, l’un des plus grands musées d’art moderne et contemporain du monde, abritera l’année prochaine une grande exposition d’art plastique marocain, et ce dans le cadre de la saison culturelle marocaine en Espagne.

Cette exposition, qui sera installée sur une superficie de plus de 2 000 m2, donnera à voir des oeuvres artistiques de plusieurs artistes peintres marocains qui retracent trois grandes phases de la création artistique nationale, à savoir; « 1950-1970 », « 1970-2000 » et « 2000-2010 ».

Pour le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, cette grande exposition, qui sera présentée dans l’un des plus grands musées du monde, vise à associer des artistes marocains à des expositions internationales et à donner une visibilité mondiale à la peinture marocaine, notant que cette exposition sera, par la suite, accueillie au Maroc, ainsi que par d’autres pays.