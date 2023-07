« Act4community », une initiative qui traduit une vision nouvelle de la responsabilité sociétale de OCP et Tibu Africa, locomotive nationale du développement par le sport au Maroc et principale ONG dans la conception des solutions sociales et innovantes axées sur l’éducation, l’inclusion sociale et l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes par le sport, s’unissent dans le cadre d’un partenariat visant à former et à développer les compétences des associations sportives locales de Khouribga.

La signature de ce partenariat à fort impact social vise à créer et développer des programmes innovants et adaptés qui répondent aux besoins des jeunes, des femmes et des générations montantes de Khouribga. Ce partenariat permet la mise en exécution d’une série de formations collectives visant à développer les compétences et à renforcer les capacités des membres des associations sportives qui prendront part au programme.

« Le sport est au cœur de la feuille de route de l’initiative Act4community Khouribga qui accorde un intérêt particulier à l’épanouissement des jeunes et au développement de leurs talents. Nous sommes ouverts à toute forme de partenariat qui poursuit la même ambition. Nous sommes convaincus eu égard au succès de l’ONG Tibu Africa que le programme déployé à Khouribga aura très certainement des retombées positives et bénéficiera aux associations sportives locales ambitieuses certes, mais qui ont fort besoin d’un encadrement et d’un accompagnement », affirme pour sa part Zineb Sekkat, en charge du pôle sport au sein de l’association Act4community Khouribga.

« Nous sommes heureux de démarrer ce programme de formation et de renforcement des capacités des associations locales sportives avec Act4 Community Khouribga by OCP, mouvement initié par le Groupe OCP, qui permet aux talents de l’entreprise de servir les communautés afin de libérer les énergies. Ce partenariat avec Act4 Community Khouribga by OCP nous rend d’autant plus fiers, car nous allons mettre à la disposition de la société civile notre expertise axée sur l’utilisation du sport comme levier de développement du capital humain. Nous encourageons les associations sportives qui s’activent à Khouribga à participer massivement à ce programme transformationnel et à fort impact qui va leur permettre de contribuer à la création d’un changement systémique autour d’elles grâce à la force du sport », déclare Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président de l’ONG Tibu Africa.

Ce partenariat vise à former et développer les compétences des associations sportives locales de Khouribga. Ce programme a un impact significatif sur la communauté en offrant des formations collectives et un accompagnement personnalisé pour renforcer les capacités des membres des associations. Les formations couvrent des domaines clés tels que la gestion des ressources humaines, le marketing, la communication, la gestion financière et la gestion administrative, assurant ainsi la durabilité fonctionnelle, financière et structurelle des associations. De plus, ce partenariat favorise les opportunités de partenariats, de financement et d’échanges d’expériences avec des acteurs régionaux, nationaux et internationaux, renforçant ainsi la visibilité et l’impact des associations sportives locales. Ensemble, Act4Community Khouribga et Tibu Africa utilisent le pouvoir du sport pour promouvoir l’inclusion sociale, l’insertion professionnelle des jeunes et des femmes, et contribuer aux 17 Objectifs de Développement durable (ODD) au Maroc et en Afrique, afin de créer un avenir meilleur pour les générations futures.

Dans le cadre de ce partenariat, Tibu Africa et Act4Community Khouribga faciliteront également la mise en relation des associations sportives locales avec des acteurs régionaux, nationaux et internationaux. Cela ouvrira de nouvelles opportunités de partenariats, de financement et d’échanges d’expériences, renforçant ainsi la visibilité et la portée des associations sportives dans la région de Khouribga.