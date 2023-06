Le Maroc se prépare pour accueillir les assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du groupe de la Banque mondiale (BM) à Marrakech. Cet événement historique marque la première fois en 50 ans que ces réunions prestigieuses se tiennent sur le continent africain, offrant ainsi une occasion inestimable au Maroc de mettre en avant son niveau de développement et d’attirer de nouveaux investisseurs.

L’IFC, la Société financière internationale, joue un rôle clé dans la promotion du secteur privé au Maroc, en alignant ses activités sur les stratégies adoptées par le pays. Sérgio Pimenta, vice-président régional de l’IFC pour l’Afrique, souligne l’opportunité exceptionnelle que représente la tenue de ces réunions annuelles, réunissant les ministres des Finances du monde entier, pour exposer les réformes en cours et les mesures prises pour stimuler l’économie marocaine.

L’IFC profitera de cet événement pour présenter des exemples concrets de son intervention réussie aux côtés d’entreprises marocaines, démontrant ainsi la capacité de l’entreprise nationale à se développer tout en créant des emplois et de la richesse. En outre, des partenariats stratégiques ont été conclus lors de la visite de Sérgio Pimenta, notamment avec le ministère de la Transition énergétique pour mettre à jour la feuille de route nationale du gaz naturel, ainsi qu’avec le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, pour financer des projets d’infrastructures durables.

Ces partenariats visent à mobiliser des capitaux privés en respectant les normes environnementales, sociales et de gouvernance, favorisant ainsi une croissance inclusive et durable. L’IFC soutiendra la mise en place d’un sous-fonds Infrastructure du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, en partageant les meilleures pratiques en matière de structuration, de gouvernance et de financement de projets d’infrastructures responsables.

En somme, les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale offrent une occasion exceptionnelle au Maroc de se positionner en tant que destination attrayante pour les investissements. Ces initiatives témoignent de l’engagement du Maroc en faveur du développement durable et de la création d’opportunités économiques, renforçant ainsi son rôle de leader dans la promotion de la croissance inclusive et de l’investissement responsable en Afrique.