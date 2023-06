Un accord a été conclu entre le groupe ʺPlaneta Formación y Universidadesʺ et l’Ambassade du Maroc en Espagne visant la promotion de l’accès aux études supérieures pour les étudiants marocains méritants établis en Espagne, en leur octroyant des bourses.

Ce programme comprend 210 bourses d’études dans les différents niveaux de formation : professionnelle, diplômante, postuniversitaire et continue, selon les deux signataires.

Les Marocains résidant en Espagne qui obtiendront ces bourses d’études pourront choisir parmi un total de 146 programmes, répartis sur 12 domaines de connaissance que « Planeta Formation et Universités » offre à travers ses institutions et qui seront enseignés selon différentes méthodologies (présentielle, hybride et en ligne).

Les institutions de « Planeta Formation et Universités » chargées des programmes de formation qui font partie de l’accord sont l’EAE Business School (sur ses campus de Madrid et de Barcelone), Barcelona Culinary Hub, Iberonex, iFP (Innovation en Formation Professionnelle), INESDI Business Techschool, OBS Business School, BIU Broward International University, The Core School, UNIE Université et l’Université internationale de Valence.

Les programmes sont spécialisés dans de nombreux domaines, en l’occurrence les arts et lettres, l’audiovisuel, les sciences et technologies, les sciences de la santé, l’éducation, le commerce, la finance, le droit, le marketing et communication, la gestion des opérations et des projets, les ressources humaines, le tourisme et la gastronomie.

« Disposer des outils de ‘Planeta Formation et Universités’ est une grande opportunité pour la collaboration éducative et pour promouvoir le talent de nos étudiants, afin qu’ils puissent voir s’élargir leurs possibilités d’un avenir professionnel réussi », a souligné, à cette occasion, l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

« Le lancement de ces bourses de formation est un bon exemple de notre engagement en faveur de la formation, et nous espérons contribuer à encourager la formation des Marocains résidant de manière permanente ou à long terme en Espagne et ayant les meilleurs dossiers, en les encourageant à continuer à se préparer et à se former pour leur avenir professionnel », a indiqué, de son côté, Carlos Giménez, directeur général du groupe.