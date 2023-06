Sérgio Pimenta, Vice-président régional d’IFC pour l’Afrique, se rendra au Maroc les 12 et 13 juin 2023 pour promouvoir l’engagement d’IFC en faveur du développement économique du Royaume dans le cadre du nouveau modèle de développement du pays, et mettra l’accent sur les priorités et les projets d’IFC en amont des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International que le Maroc accueillera en octobre 2023 à Marrakech.

Ces réunions, les premières en Afrique depuis un demi-siècle, représentent une opportunité unique pour IFC de mettre en avant les réalisations du Maroc et son partenariat solide avec IFC. Ce sera, par ailleurs, l’occasion de souligner les succès du développement du secteur privé au Maroc et en Afrique ainsi que les domaines potentiels de développement.

Au cours de sa visite, Pimenta rencontrera des responsables gouvernementaux clés, notamment la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali ; le Gouverneur de la Banque centrale du Maroc, Abdellatif Jouahri, ainsi que le Directeur général du Fonds d’investissement Mohammed VI, Mohamed Benchaaboun. Il s’entretiendra aussi avec des dirigeants du secteur privé, dont le président de l’OCP, Moustafa Terrab.