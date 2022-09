L’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA) tiendra à Dakar du 11 au 13 décembre prochain sa 54ᵉ Assemblée générale.

L’objectif de cette rencontre est « d’établir une feuille de route pour une aviation africaine durable », a indiqué, mardi, le secrétaire général de l’Association, Abderakhmane Berthé lors d’un point de presse après une rencontre à huis clos avec Alioune Sarr, ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, tenue à Diamniadio, près de Dakar.

Quelque 500 délégués et une centaine d’experts aéronautiques attendus de divers horizons prendront part à cette rencontre, a indiqué Berthé, ajoutant que cette Assemblé générale visait à « mieux préparer les parties prenantes à poursuivre la reconstruction de l’aviation civile africaine afin de rendre l’écosystème du voyage plus résilient et plus viable ».

La rencontre sera « un forum essentiel pour nous permettre de créer l’environnement favorable nécessaire à la prospérité du transport aérien et à sa contribution au développement du continent’’, a-t-il souligné, relevant que « l’Association envisage une industrie du transport aérien durable, interconnectée et abordable en Afrique où les compagnies aériennes deviennent des acteurs clés et des moteurs du développement économique africain ».

L’AFRA regroupe 44 compagnies africaines qui représentent 85% du trafic aérien au niveau du continent. Elle accueille également une trentaine de partenaires de l’industrie aéronautique qui sont des constructeurs d’avions, des équipementiers et des sociétés ayant avec le transport aérien.

Notre vision, a dit le SG de l’AFRA, c’est d’avoir un transport aérien durable et de pouvoir faire une interconnexion du continent africain.

La mission de l’Association est de « promouvoir les compagnies par trois modes d’action notamment le plaidoyer par rapport aux défis posés par le transport aérien, de mettre en place des projets communs et de promouvoir la coopération entre les compagnies aériennes et de mettre en place des données et des études sur le transport aérien en Afrique », a-t-il noté..

L’Assemblée de l’AFRAA réunira les présidents et directeurs généraux des compagnies aériennes africaines, de l’OACI, de l’IATA, de l’AFCAC, des autorités de l’aviation civile, des sociétés aéroportuaires, des fournisseurs de services de navigation aérienne ainsi que des fabricants d’avions et de moteurs, des fournisseurs de composants et de nombreux autres prestataires de services.