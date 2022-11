Lors des travaux du forum mondial de sécurité sociale, tenu récemment à Marrakech au Maroc, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a été élue membre du bureau exécutif de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS) et ce, pour le mandat de 2022-2024.

Organisé par l’AISS, le forum a été une occasion pour tenir la réunion périodique du bureau de liaison de l’Afrique du Nord de l’association, présidé par la Tunisie.

Le président directeur général de la CNSS a ainsi été élu membre de l’AISS et la présidente directrice générale de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) a été élue présidente de la commission technique chargée de l’analyse des politiques et recherches au sein de l’AISS tandis que la directrice centrale des affaires financières et de la comptabilité à la CNSS a été élue membre de la commission de contrôle de l’AISS pour le même mandat.