Partenaire engagé dans la sphère artistique, l’Académie du Royaume du Maroc a décidé de soutenir l’action culturelle de la Fondation Ténor pour la Culture à travers la signature de plusieurs conventions de partenariat, portant notamment sur l’organisation de concours nationaux et internationaux dans les domaines de la musique et de la danse.

Ce partenariat a été scellé le 25 octobre 2022, dans les bureaux de l’Académie, à Rabat, avec la signature de différentes conventions entre la Fondation de l’Académie du Royaume, la Fondation ténor pour la Culture, l’Orchestre Philharmonique du Maroc et l’Ecole Internationale de Musique et Danse.

Ces partenariats permettront de promouvoir l’excellence artistique nationale et internationale, à partir du Maroc, pour faire rayonner le Royaume sur la scène culturelle internationale et contribuer au développement et à la création artistique nationale.

Abdeljalil Lahjomri, Secrétaire Perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, a souligné le caractère exceptionnel de ce partenariat, premier du genre signé par l’institution depuis sa création.