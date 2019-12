L’association Maroc Entrepreneurs organise la 12ème édition de la Journée de la Création d’Entreprise et fête ses 20 ans, le 25 janvier 2020à Paris. Ce rendez-vous phare clôture annuellement le concours Tremplin Maroc et récompense les porteurs de projet sélectionnés, souhaitant créer ou développer leur entreprise au Maroc.

Cette Journée dédiée à la Création d’Entreprise sera également l’occasion de :

Présenter les opportunités d’investissement au Maroc ;

Partager les retours d’expérience d’entrepreneurs confirmés ;

Rencontrer les différents acteurs de la création d’entreprise au Maroc;

Récompenser les projets les plus aboutis.

Comme à son habitude et depuis 20 ans, Maroc Entrepreneurs suit pas à pas l’évolution socio-économique du Royaume et accompagne les tendances entrepreneuriales. Cette édition sera sous le thème « 20 ans de progrès : quels défis pour le Maroc de demain ? », en présence d’institutionnels et d’acteurs émérites du paysage entrepreneurial marocain.

Un espace sera dédié, cette année également, à un Forum économique sur les investissements et la création d’entreprise France-Maroc et regroupera une vingtaine d’entreprise de France et du Maroc.

Enfin, cette édition comptera une vingtaine de sponsors institutionnels et privés dont le Ministère des MRE, le Ministère des Affaires Étrangères, MeM by CGEM, la Caisse Centrale de Garantie (CCG) et bien d’autres acteurs marocains et français qui nous soutiennent depuis 1999.