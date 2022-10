Un mémorandum d’entente dans le domaine de la supervision et du contrôle du secteur des assurances a été signé, jeudi à Marrakech, entre l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et la Financial Regulatory Authority d’Egypte (FRA).

Paraphé par Othman Khalil El Alamy, président par Intérim de l’ACAPS, et Mohamed Farid Saleh, président de la FRA, cet accord a pour objet de renforcer la coordination entre les deux autorités et vise à développer l’échange d’expériences et d’expertises entre les deux institutions et à raffermir la coopération bilatérale, notamment en termes de renforcement des compétences et d’harmonisation de la législation avec les normes internationales, indique l’ACAPS dans un communiqué.

Les deux parties entendent également favoriser l’appui mutuel en matière de recherche et de conseil afin de promouvoir les bonnes pratiques et de développer le secteur des assurances.

La FRA est une autorité publique chargée de superviser et de réglementer les marchés et les instruments financiers non bancaires, y compris le marché des capitaux, la Bourse et toutes les activités liées aux services d’assurance, au financement hypothécaire.

Elle a pour mission, entre autres, de réguler le marché et d’assurer sa stabilité et sa compétitivité pour attirer davantage d’investissements locaux et étrangers, de parvenir à un équilibre des droits des clients sur les marchés financiers non bancaires et d’édicter des règles qui garantissent l’efficacité et la transparence des activités des secteurs dont elle assure la régulation.