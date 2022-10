Les actions du constructeur de voitures électriques Tesla ont baissé en début de séance jeudi à la Bourse de New York, après l’annonce de revenus inférieurs aux attentes dans un climat de ralentissement économique. Les ventes au troisième trimestre ont augmenté de 56% pour atteindre 21,5 milliards de dollars, mais en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 22,1 milliards de dollars. Les prix élevés des véhicules ont néanmoins aidé Tesla à générer près de 3,3 milliards de dollars de bénéfices pour les trois mois se terminant en septembre.

Le fabricant de berlines Model 3 et de SUV Model Y a déclaré ne pas prévoir d’atteindre son objectif de croissance de 50% des livraisons de véhicules, en partie à cause des difficultés à acheminer les voitures des usines aux clients.

Le PDG de la compagnie, Elon Musk s’est néanmoins montré enthousiaste, déclarant aux analystes s’attendre à « une fin d’année épique ». Il a néanmoins admis que les ralentissements en Chine et en Europe et les relèvement des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine ont impacté le volume des commandes.

« La demande est un peu plus difficile qu’elle ne le serait autrement », a déclaré Musk, tout en se disant « extrêmement confiant pour un excellent quatrième trimestre. » Selon le Wall Street Journal, qui cite un rapport détaillant les résultats de la compagnie, une grande partie de la production de Tesla s’est concentrée sur les dernières semaines, subissant ainsi le coût élevé et les difficultés de livraisons aux clients au cours du dernier trimestre. Le constructeur a produit 22 000 voitures de plus qu’il n’en a livré au cours de cette période, suscitant l’inquiétude de certains investisseurs.