La société Holmarcom Finance Company, présidé par Mohamed Hassan Bensalah, a franchi indirectement à la hausse les seuils de participation de 5%, 10%, 20%, 33,33% et 50% dans le capital et les droits de votes d’Atlanta et ce, suite à l’apport de 99,99% des titres de Holmarcom Insurance Activities détenus par Holmarcom à sa filiale (Holmarcom Finance Company).

Et suite à ce franchissement, Holmarcom Finance Company déclare détenir indirectement 33 712 970 actions Atlanta à travers sa filiale à 99,99% Holmarcom Insurance Activities et son intention d’arrêter ses achats sur la valeur Atlanta.

Ainsi, la société Holmarcom continue de détenir 6 696 429 actions Atlanta (soit 11,12% du capital) d’une façon directe et 33 712 970 actions Atlanta (56,01% du capital) indirectement. La participation totale (directe et indirecte) de la société dans le capital d’Atlanta s’élève à 67,13%.