Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance ont atteint 54,9 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2022, en hausse de 9,3% par rapport à 2021, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

La branche « Vie » a progressé de 11,5% à 25,57 MMDH et la branche « Non vie » a évolué de 7,5% à 29,32 MMDH, précise l’ACAPS dans un document sur les statistiques trimestrielles.

Au niveau de la branche « Vie », le segment « Epargne-Supports Dirhams » a affiché une hausse de 17,3% à plus de 21,13 MMDH, celui de « Décès » a progressé de 0,6% (3,23 MMDH), tandis que le segment « Épargne-support unités de compte » a reculé de 29,7%.

Dans la branche « Non vie », les primes se répartissent notamment sur l’Automobile avec 13,88 MMDH (+6,9%), les Accidents corporels (+6,4% à 5,07 MMDH), les accidents du travail et maladies professionnelles (+7,1% à 2,48 MMDH), l’Incendie (+2% à 2,09 MMDH), l’Assistance – crédit – caution (+9,6% à 1,67 MMDH), RC Générale (+13,4% à 685 millions de dirhams MDH) et le Transport (+21,1% à 855,8 MDH).

Au titre du quatrième trimestre 2022, les primes émises se sont élevées à 12,54 MMDH (+14,3%). Les primes vie ont atteint 5,8 MMDH (+13,1%) et les pimes non-vie 6,8 MMDH (+15,3%).

Les prestations payées au titre des quatre derniers mois de 2022 se sont chiffrées, quant à elles, à 9,2 MMDH, en hausse de 23,3%. Les charges d’acquisition et de gestion ont, de leur côté, progressé de 4,6% à 2,72 MMDH au T4-2022.