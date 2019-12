Le lancement de l’Observatoire sur l’Apprentissage tout au long de la vie (ATLV) a eu lieu, lundi à Marrakech, lors d’une cérémonie organisée à la faculté des Sciences Semlalia relevant de l’Université Cadi Ayyad (UCA), en présence d’un parterre d’universitaires, de chercheurs et d’experts marocains et de représentants des pays africains membres du projet « Recherche-Action: Mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d’alphabétisation » (RAMAA).

Le Lancement de cet Observatoire a pour objectif global de mettre en place un mécanisme national de recherche et d’expertise rassemblant les partenaires institutionnels et techniques qui s’impliquent dans le processus d’Apprentissage tout au long de la vie.

Ce projet est concrétisé selon une approche progressive, qui vise la convergence vers une entité à vocation africaine créant une synergie entre les pays RAMAA.

L’Observatoire permettra ainsi d’assurer la veille stratégique et d’examiner les obstacles liés à l’ATLV, de produire des indicateurs sur l’évolution des différents aspects de l’apprentissage, de promouvoir la réflexion, l’échange d’expériences et les actions conjointes en matière d’ATLV et d’éclairer les décideurs sur l’évolution de la situation de l’ATLV et sur l’impact des efforts déployés par les différents intervenants