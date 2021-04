Après le succès des précédentes éditions, le groupe

Attijariwafa bank a donné un nouvel élan à son Business Game « Attijari City » en lançant une version à tonalité panafricaine.

Cette édition a été organisée par le groupe Attijariwafa bank du 5 au 9 avril 2021.

Les jeunes talents ont été amenés à incarner le rôle de dirigeants d’entreprises agissant dans le secteur du Bâtiment et ont travaillé en équipe afin de prendre des décisions communes et stratégiques et formuler des réponses adéquates aux problématiques proposées à savoir l’accompagnement d’investisseurs dans la réalisation de leurs projets immobiliers.

Chaque équipe a été dotée d’un capital de départ à hauteur de 5 000 000 « Attijari Coins », monnaie créée pour le jeu, les jeunes ont oeuvré tout au long de la compétition pour développer leurs activités et garantir la pérennité de leur entreprise.

Cet événement qui a mobilisé un large panel d’étudiants à l’échelle continentale, a pour objectif de créer une forte dynamique constructive, fondée sur la diversité comme une réelle richesse, avec la participation de 12 écoles supérieures issues de 4 pays à savoir :

Cameroun : ESCG / ESSEC Douala / UCAC,

Sénégal : Sup de Co Dakar / ISM Sénégal / BEM Dakar,

Maroc : Université Hassan II / Université Euromed de Fès / Université Polytechnique de Benguérir,

Côte d’Ivoire : EPCCI Côte d’Ivoire / ESATIC /AGITEL Côte d’Ivoire.

Ainsi dans cette édition, les étudiants d’AGITEL Côte d’Ivoire, se sont hissés au sommet du podium, suivis de près par l’équipe de l’UCAC – ICAM Cameroun. La troisième place est revenue à l’équipe de l’ESCG Cameroun.

La version panafricaine du Business Game « Attijari City » a permis aux étudiants de vivre une expérience riche en apprentissage, favorisant l’esprit d’équipe, la création de synergies et l’esprit de partage. En effet, le Gaming de façon générale, incarne une nouvelle génération d’outils d’apprentissage avec un nouveau format pédagogique qui permet l’acquisition de compétences par la pratique.

« Attijari City » s’inscrit pleinement dans cette logique en invitant les étudiants à mettre en oeuvre de manière concrète des mécanismes financiers et des concepts bancaires à travers une immersion dans le monde de l’entreprise.

À travers le lancement de cette version panafricaine du Business Game, le groupe Attijariwafa bank réaffirme son ambition de participer activement à l’émergence des talents africains en instaurant une réelle dynamique à l’échelle internationale et continentale et en accompagnant les jeunes étudiants à travers des initiatives destinées à leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences, et également de renforcer sa collaboration avec ses partenaires académiques à l’échelle continentale.