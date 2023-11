Le résultat net part du groupe (RNPG) d’Attijariwafa bank s’est établi à 5,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2023 en hausse de 27,4% par rapport à la même période en 2022.

Pour sa part, le produit net bancaire de la banque (PNB) au Maroc s’élève à 12 MMDH au titre des neuf premiers mois de l’année contre 10,6 MMDH au titre de la même période de l’année dernière, soit une augmentation de 13,2%, indique Attijariwafa bank dans un communiqué sur ses indicateurs financiers.

Les crédits à la clientèle et les dépôts enregistrent respectivement une hausse de 6,3% à 234,9 MMDH et de 7,9%2 à 286,1 MMDH, poursuit la même source. Le produit net bancaire consolidé s’élève à 22,3 MMDH en amélioration de 14,9% (+18,4% à cours de change constants) par rapport à la même période de l’année dernière.

Cette progression a été induite par une dynamique commerciale favorable en termes de collecte de l’épargne et de financement de l’économie. Ainsi, les crédits à la clientèle et les dépôts s’établissent respectivement à 374,9 MMDH (+5% ou 17,72 milliards de dirhams) et 424,1 MMDH (+6,1% ou 24,52 MMDH ), explique le communiqué.

Le coefficient d’exploitation s’améliore de 2 points (-4 points hors don séisme) pour s’établir à 40,1% (38,4% hors don séisme) contre 42,2% à la même période de l’année dernière grâce à une maîtrise accrue des coûts.