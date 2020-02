Attijariwafa bank vient d’obtenir une nouvelle certification de son activité titres, ISAE 3402 Type 1 (International Standard on Assurance Engagements 3402), décernée par le cabinet Mazars Audit & Conseil. À travers cette certification Attijariwafa bank confirme l’efficience de son dispositif de contrôle interne et assure à l’ensemble de ses clients institutionnels et privés un traitement sécurisé de leurs opérations.

Pour rappel, Attijariwafa bank a obtenu deux certifications en 2019 afférentes à « la chaîne titres » et « la gestion des réclamations clients » à travers la certification ISO 9001 V 2015, délivrée par le Bureau Veritas. Celle-ci témoigne de l’importance accordée par le groupe Attijariwafa bank à l’instauration d’une dynamique d’amélioration continue axée sur la satisfaction de ses clients, la prise en considération de leurs besoins et exigences ainsi que ceux des autres parties intéressées.

Attijariwafa bank confirme ainsi son positionnement comme acteur majeur dans l’industrie de la conservation des valeurs mobilières au Maroc et permet ainsi d’accompagner ses clients dans leurs opérations sur le marché Marocain et les marchés internationaux à travers son offre compétitive et adaptée au profil des investisseurs