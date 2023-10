Le Maroc est l’un des meilleurs pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) en termes notamment de capacité et d’attraction des investissements étrangers, a affirmé, lundi à Marrakech, Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA.

Intervenant lors d’une session publique de haut niveau sous le thème « Le Maroc, terre privilégiée des investissements privés », tenue à l’occasion des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), Belhaj a indiqué que le Maroc, comparé aux autres pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), est celui qui se porte le mieux en termes notamment de capacité et d’attraction des investissements étrangers.

Ainsi, il a mis en avant les efforts déployés par les banques marocaines, l’OCP, la Royal Air Maroc (RAM) et d’autres pour opérer en Afrique subsaharienne, soulignant l’évolution du Maroc durant ces vingt dernières années.

Pour rappel, les travaux des assemblées annuelles de la BM et du FMI ont démarré lundi, avec la participation de l’élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

Cet événement planétaire, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l’occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc sous le leadership éclairé du roi Mohammed VI dans divers domaines.