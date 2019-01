Infomédiaire Maroc – 894 autorisations de tournage au profit des chaînes télévisées étrangères et sociétés de production nationales et internationales, exerçant dans le domaine de l’audiovisuel, ont été délivrées en 2018, a indiqué lundi le ministère de la Culture et de la Communication- Département de la Communication.

Au titre de la même année, des accréditations ont été accordées à 86 correspondants travaillant pour le compte des médias étrangers, représentant 24 nationalités et 49 établissements médiatiques étrangers, à travers l’obtention de la carte professionnelle de presse étrangère et des autorisations de tournages, a précisé le ministère dans un communiqué.

L’importante évolution qu’a connue l’année 2018 pour les journalistes et correspondants étrangers accrédités légalement au Maroc intervient « en harmonie avec les dispositions constitutionnelles garantissant la liberté de presse et d’information, dans le cadre de la politique d’ouverture menée par notre pays sur les divers médias étrangers et sur la base des indicateurs relatifs à la liberté de presse et d’information », a souligné la même source.

Cette évolution vient également « confirmer (…) le respect de l’indépendance du métier des journalistes et correspondants étrangers », poursuit le communiqué, « garantissant leur libre circulation et leur sécurité dans les différentes parties du pays sans restrictions, leur permettant d’obtenir des autorisations de tournage conformément à une procédure flexible ».

Rédaction Infomédiaire