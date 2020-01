Le cabinet d’audit et de conseil marocain, CKE Consulting, a annoncé, en marge de son séminaire de présentation des dispositions de la Loi de Finances 2020, son «membership» avec le réseau international TGS Global (Think Global Sustainability). Présent dans une soixantaine de pays et couvrant les cinq continents, le réseau TGS Global est classé dans le top 25 des réseaux de cabinets d’audit et de conseil à l’échelle internationale.

«CKE Consulting et TGS Global partagent la même vision, les mêmes valeurs et convictions. Au moment où le Maroc est en pleine réflexion sur un nouveau modèle de développement devant intégrer les aspects de développement durable, notre cabinet partage la vision intégrée, à savoir une vision de développement durable qui intègre l’ensemble des leviers de développement de l’entreprise qu’ils soient financiers, économiques, sociaux, organisationnels ou environnementaux », a souligné Mohamed El Allam, cofondateur et Managing Partner TGS CKE Consulting.

Par la même occasion Youssef El Ouadi, cofondateur et Tax Partner TGS CKE Consulting, a précisé : « Dans le cadre de notre devoir de conseil et d’accompagnement, nous nous engageons à couvrir toutes les zones de risques et à assurer la pérennité de l’entreprise marocaine, en apportant de la visibilité aux dirigeants pour un meilleur pilotage et une rentabilité maîtrisée s’inscrivant dans une optique de développement durable ».

En rejoignant le réseau international TGS Global, CKE Consulting franchit une étape importante dans sa stratégie de développement. Le cabinet d’audit et de conseil veut se donner les moyens à ses ambitions, en capitalisant sur les acquis réalisés, depuis sa création en 2012, pour mieux accompagner ses clients.

« TGS Global accorde un grand intérêt au développement du réseau international au Maroc qui constitue une ouverture privilégiée vers l’Afrique. Le choix de CKE Consulting pour représenter le réseau TGS Global est motivé par son niveau d’engagement et de mobilisation qui fait sa réputation au Maroc», a déclaré Marc Desjardins, président de TGS Global